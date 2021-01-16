Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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_hunter написав:Любое государство -- монополия -- по определению (монополия на законное насилие)
я понимаю. Поэтому и плохо, когда олигархи используют государство в своих интересах. Олигарх по сути получает в руки инструмент законного насилия, которое будет использовать в целях личного обогащения.
Для государства, для страны и народа это приносит только беду.
vitaliy_berdinskikh написав:А не обидно будет платить польским ахметовым? Ведь там нет такого социализма с регулированием цен на газ как тут у нас в Украине. А за долги по коммуналке выселяют аж бегом.
Польских олигархов сравниваете с Ахметовым? Вы смеетесь? Да и на комуналку у нас уже те же цены. 100 уе за двушку в Варшаве.
_hunter написав:Любое государство -- монополия -- по определению (монополия на законное насилие)
я понимаю. Поэтому и плохо, когда олигархи используют государство в своих интересах. Олигарх по сути получает в руки инструмент законного насилия, которое будет использовать в целях личного обогащения.
Для государства, для страны и народа это приносит только беду.
Именно: поэтому никакого гос-регулирования -- рынок все порешает.
Однако, несмотря на результаты конкурса, Emfesz Kft отказалась от закупок украинской электроэнергии. Как стало известно «ДЕЛУ», «Укринтерэнерго» уже прекратила поставки в ее адрес. По словам пресс-секретаря компании Бориса Шестакова, Emfesz Kft стало невыгодно торговать украинской электроэнергией. Сейчас ее стоимость выше, чем у производителей стран Восточной и Центральной Европы.
Востаннє редагувалось Амвросий в Пон 18 січ, 2021 15:53, всього редагувалось 1 раз.
vitaliy_berdinskikh написав:А не обидно будет платить польским ахметовым? Ведь там нет такого социализма с регулированием цен на газ как тут у нас в Украине. А за долги по коммуналке выселяют аж бегом.
Польских олигархов сравниваете с Ахметовым? Вы смеетесь? Да и на комуналку у нас уже те же цены. 100 уе за двушку в Варшаве.
Ага, сравнялись. Только я родителям за трешку меньше оплачиваю... При этом в Варшаве нельзя поставить на балконе дизель-герератор и крутить дули всяким Ахметовым.