Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн

Додано: Пон 18 січ, 2021 15:59

_hunter написав: Именно: поэтому никакого гос-регулирования -- рынок все порешает. Именно: поэтому никакого гос-регулирования -- рынок все порешает.

чтобы рынок работал, нужно убрать все субсидии.И запретить накручивание долгов - не платят, отключать.Это те механизмы, через которые олигархи обходят рынок.Тогда вал неплатежей и отключений должен снизить тарифы до более менее адекватного уровня.Без отмены субсидий и запрета накрутки долгов - это всё полумеры, которые не будут работать и приведут только к ухудшению ситуации.Какая олигарху разница - платит государство напрямую ему в карман или выплачивает субсидию Васе, которую он платит олигарху в карман. Это по сути одно и тоже - переливание госбюджета в карман олигарху.А накрутка долга - это вообще песня для олигарха, можно завышенными тарифами всю страну загнать в долги и лишить имущества.И субсидии и накрутка долга только стимулируют олигарха монополиста к бесконечному росту тарифов.