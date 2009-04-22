Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Однако, несмотря на результаты конкурса, Emfesz Kft отказалась от закупок украинской электроэнергии. Как стало известно «ДЕЛУ», «Укринтерэнерго» уже прекратила поставки в ее адрес. По словам пресс-секретаря компании Бориса Шестакова, Emfesz Kft стало невыгодно торговать украинской электроэнергией. Сейчас ее стоимость выше, чем у производителей стран Восточной и Центральной Европы.
Ну ты просто клоун... Новость за:
22 апреля 2009 12:00
Про превышение в два раза экспорта над импортом в 20-м я, вроде, говорил...
_hunter написав:Именно: поэтому никакого гос-регулирования -- рынок все порешает.
чтобы рынок работал, нужно убрать все субсидии. И запретить накручивание долгов - не платят, отключать. Это те механизмы, через которые олигархи обходят рынок.
Тогда вал неплатежей и отключений должен снизить тарифы до более менее адекватного уровня.
Без отмены субсидий и запрета накрутки долгов - это всё полумеры, которые не будут работать и приведут только к ухудшению ситуации.
Какая олигарху разница - платит государство напрямую ему в карман или выплачивает субсидию Васе, которую он платит олигарху в карман. Это по сути одно и тоже - переливание госбюджета в карман олигарху.
А накрутка долга - это вообще песня для олигарха, можно завышенными тарифами всю страну загнать в долги и лишить имущества.
И субсидии и накрутка долга только стимулируют олигарха монополиста к бесконечному росту тарифов.
Амвросий написав:Без отмены субсидий и запрета накрутки долгов - это всё полумеры, которые не будут работать и приведут только к ухудшению ситуации.
Какая олигарху разница - платит государство напрямую ему в карман или выплачивает субсидию Васе, которую он платит олигарху в карман. Это по сути одно и тоже - переливание госбюджета в карман олигарху.
Може, олігархам і все одно, тільки Васі не все одно. Вася просто не буде платити, а олігархи зменшать температуру батарей всім, в тому числі і принципово чесно заплатившему Амвросію.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
_hunter написав:Именно: поэтому никакого гос-регулирования -- рынок все порешает.
чтобы рынок работал, нужно убрать все субсидии. И запретить накручивание долгов - не платят, отключать. Это те механизмы, через которые олигархи обходят рынок. ...
Я только за -- но народ же на майданы выйдет -- геноцид/замораживают -- и вот это все. Ну а субсидии (другое названи "социалка"/пособия) -- они во все, наверное, странах есть -- алегархе тут вообще ни при чем.
_hunter написав:Ну ты просто клоун... Новость за: 22 апреля 2009 12:00
Про превышение в два раза экспорта над импортом в 20-м я, вроде, говорил...
блин, я-же написал статью искать нужно она была осенью 2020 года.
А статья за 2009 интересна т.к. тоже в тему
Так что интересного-то? -- так не выгодно экспортировать было, что аж 10 лет продолжали -- чисто из вредности, наверное. А в прошлом году так даже рекорд экспорта поставили Эти алегархе-эксплуататоры -- такие затейники -- на что угодно идут, чтобы только народ эксплуатировать
_hunter написав:Ну а субсидии (другое названи "социалка"/пособия) -- они во все, наверное, странах есть -- алегархе тут вообще ни при чем.
только вот в других странах нет 90% населения за чертой бедности...
Я соменеваюсь, что это возможно отменить субсидии и накрутку долгов.
Есть еще один способ - государство могло бы стимулировать появление множества конкурентов, которые сожрут монополиста. Но этот способ тоже не сработает, т.к. монополисты прекрасно контролируют государство и используя административные и другие методы воздействия не дадут конкурентам войти на рынок.
Поэтому на мой взгляд единственный выход - это ограничение нормы прибыли для монополий. Не потому что регулирование это хорошо, а потому что условия таковы, что другого эффективного варианта нет.
_hunter написав:Ну а субсидии (другое названи "социалка"/пособия) -- они во все, наверное, странах есть -- алегархе тут вообще ни при чем.
только вот в других странах нет 90% населения за чертой бедности...
Я соменеваюсь, что это возможно отменить субсидии и накрутку долгов.
Есть еще один способ - государство могло бы стимулировать появление множества конкурентов, которые сожрут монополиста. Но этот способ тоже не сработает, т.к. монополисты прекрасно контролируют государство и используя административные и другие методы воздействия не дадут конкурентам войти на рынок.
Поэтому на мой взгляд единственный выход - это ограничение нормы прибыли для монополий. Не потому что регулирование это хорошо, а потому что условия таковы, что другого эффективного варианта нет.
Так нет никаких монополий: уже ж не раз обсудили. Хош дули Ахметке крутить -- ставь генератор/ветряки/панели. Хош "газу" (уж, простите, не знаю кто у нас газовый "монополист") -- котел на дровах/соляре или газ из балонов -- можно хоть самому из Польши возить. -- выбирай -- не хочу.