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Борги українців за комуналку
досягли позначки в 65 млрд грн

Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:55

  Амвросий написав:
  _hunter написав:ну так где ссылка на навость?


я не сохранил, попробую поискать.

Кстати вот любопытная статья в тему, вылезла в гугле:
http://economica.com.ua/energy/article/ ... 43981.html
Однако, несмотря на результаты конкурса, Emfesz Kft отказалась от закупок украинской электроэнергии. Как стало известно «ДЕЛУ», «Укринтерэнерго» уже прекратила поставки в ее адрес. По словам пресс-секретаря компании Бориса Шестакова, Emfesz Kft стало невыгодно торговать украинской электроэнергией. Сейчас ее стоимость выше, чем у производителей стран Восточной и Центральной Европы.

Ну ты просто клоун... :lol:
Новость за:
22 апреля 2009 12:00


Про превышение в два раза экспорта над импортом в 20-м я, вроде, говорил...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 15:59

  _hunter написав:Именно: поэтому никакого гос-регулирования -- рынок все порешает.


чтобы рынок работал, нужно убрать все субсидии.
И запретить накручивание долгов - не платят, отключать.
Это те механизмы, через которые олигархи обходят рынок.

Тогда вал неплатежей и отключений должен снизить тарифы до более менее адекватного уровня.

Без отмены субсидий и запрета накрутки долгов - это всё полумеры, которые не будут работать и приведут только к ухудшению ситуации.

Какая олигарху разница - платит государство напрямую ему в карман или выплачивает субсидию Васе, которую он платит олигарху в карман. Это по сути одно и тоже - переливание госбюджета в карман олигарху.

А накрутка долга - это вообще песня для олигарха, можно завышенными тарифами всю страну загнать в долги и лишить имущества.

И субсидии и накрутка долга только стимулируют олигарха монополиста к бесконечному росту тарифов.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:12

Re: Борги українців за комуналку досягли позначки в 65 млрд

  Амвросий написав:Без отмены субсидий и запрета накрутки долгов - это всё полумеры, которые не будут работать и приведут только к ухудшению ситуации.

Какая олигарху разница - платит государство напрямую ему в карман или выплачивает субсидию Васе, которую он платит олигарху в карман. Это по сути одно и тоже - переливание госбюджета в карман олигарху.

Може, олігархам і все одно, тільки Васі не все одно. Вася просто не буде платити, а олігархи зменшать температуру батарей всім, в тому числі і принципово чесно заплатившему Амвросію. :)
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:13

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Именно: поэтому никакого гос-регулирования -- рынок все порешает.


чтобы рынок работал, нужно убрать все субсидии.
И запретить накручивание долгов - не платят, отключать.
Это те механизмы, через которые олигархи обходят рынок.
...


Я только за :) -- но народ же на майданы выйдет -- геноцид/замораживают -- и вот это все.
Ну а субсидии (другое названи "социалка"/пособия) -- они во все, наверное, странах есть -- алегархе тут вообще ни при чем.
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:13

  _hunter написав:Ну ты просто клоун... :lol:
Новость за:
22 апреля 2009 12:00

Про превышение в два раза экспорта над импортом в 20-м я, вроде, говорил...


блин, я-же написал статью искать нужно она была осенью 2020 года.

А статья за 2009 интересна т.к. тоже в тему
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:17

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Ну ты просто клоун... :lol:
Новость за:
22 апреля 2009 12:00

Про превышение в два раза экспорта над импортом в 20-м я, вроде, говорил...


блин, я-же написал статью искать нужно она была осенью 2020 года.

А статья за 2009 интересна т.к. тоже в тему

Так что интересного-то? -- так не выгодно экспортировать было, что аж 10 лет продолжали -- чисто из вредности, наверное. А в прошлом году так даже рекорд экспорта поставили :lol:
Эти алегархе-эксплуататоры -- такие затейники -- на что угодно идут, чтобы только народ эксплуатировать :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:20

  _hunter написав:Ну а субсидии (другое названи "социалка"/пособия) -- они во все, наверное, странах есть -- алегархе тут вообще ни при чем.


только вот в других странах нет 90% населения за чертой бедности...

Я соменеваюсь, что это возможно отменить субсидии и накрутку долгов.

Есть еще один способ - государство могло бы стимулировать появление множества конкурентов, которые сожрут монополиста. Но этот способ тоже не сработает, т.к. монополисты прекрасно контролируют государство и используя административные и другие методы воздействия не дадут конкурентам войти на рынок.

Поэтому на мой взгляд единственный выход - это ограничение нормы прибыли для монополий. Не потому что регулирование это хорошо, а потому что условия таковы, что другого эффективного варианта нет.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:24

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Ну а субсидии (другое названи "социалка"/пособия) -- они во все, наверное, странах есть -- алегархе тут вообще ни при чем.


только вот в других странах нет 90% населения за чертой бедности...

Я соменеваюсь, что это возможно отменить субсидии и накрутку долгов.

Есть еще один способ - государство могло бы стимулировать появление множества конкурентов, которые сожрут монополиста. Но этот способ тоже не сработает, т.к. монополисты прекрасно контролируют государство и используя административные и другие методы воздействия не дадут конкурентам войти на рынок.

Поэтому на мой взгляд единственный выход - это ограничение нормы прибыли для монополий. Не потому что регулирование это хорошо, а потому что условия таковы, что другого эффективного варианта нет.

Так нет никаких монополий: уже ж не раз обсудили. Хош дули Ахметке крутить -- ставь генератор/ветряки/панели. Хош "газу" (уж, простите, не знаю кто у нас газовый "монополист") -- котел на дровах/соляре или газ из балонов -- можно хоть самому из Польши возить.
-- выбирай -- не хочу.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 16:30

  _hunter написав:Так нет никаких монополий: уже ж не раз обсудили. Хош дули Ахметке крутить -- ставь генератор/ветряки/панели.


Ну как нет, а у кого оседает разница между ценой электричества на АЭС и ценой для населения? :)

  _hunter написав:Хош "газу" (уж, простите, не знаю кто у нас газовый "монополист")


а как-же Нафтогаз?
Амвросий
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  #<1 ... 19202122
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