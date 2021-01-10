Щоб передати своє майно іншому власнику, можна скласти заповіт або скористатися послугою дарування.
Дивися повний текст Заповіт чи дарування: українцям пояснили, як краще вирішити майнові питання.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 17 січ, 2021 22:33
Заповіт чи дарування: українцям пояснили, як краще...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заповіт чи дарування: українцям пояснили, як краще вирішити майнові питання.
Додано: Нед 17 січ, 2021 22:33
ще є договір довічного утримання, який захищає інтереси двох сторін
завдяки йому можна отримувати другу пенсію та допомогу по дому
детальніше тут
|