Незважаючи на те, що курс долара до гривні в 2020 році зріс, індекс долара відносндо інших валют впав.
Дивися повний текст Долар в 2021 падатиме: аналітики назвали причини.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 15:30
Долар в 2021 падатиме: аналітики назвали причини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Долар в 2021 падатиме: аналітики назвали причини.
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:30
ЛОжная тревога, к гривне падать не будет, скорее гривна упадет ко всем валютам.
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