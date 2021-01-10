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Українська економіка різко зросте на 10% у другому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 лют, 2021 15:52
Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 після п'яти послідовних кварталів спаду, за умови, що уряд дотримуватиметься послаблення коронавірусних обмежень.
Дивися повний текст Українська економіка різко зросте на 10% у другому кварталі 2021 — Reuters
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Додано: Пон 08 лют, 2021 15:52
Чудеса в решете)
Только делить нужно на 3))
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straponesa
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Додано: Пон 08 лют, 2021 15:59
straponesa написав:
Чудеса в решете)
Только делить нужно на 3))
И кто єти трое?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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