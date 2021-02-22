Придбати ланчбокси та дитяче меню. Така послуга стане доступна у потягах дального сполучення. Такі інновації впровадила "Укрзалізниця".
Дивися повний текст «Укрзалізниця» запроваджує нові сервіси: які нововведення з'являться у поїздах.
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Додано: Пон 01 бер, 2021 16:14
«Укрзалізниця» запроваджує нові сервіси: які...
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Дивися повний текст «Укрзалізниця» запроваджує нові сервіси: які нововведення з'являться у поїздах.
Додано: Пон 01 бер, 2021 16:14
главное саааамое не обходимое ввели то что людям не хватало, сколько лет ждали видео наблюдение и дождались, а туалеты человеческие ещё подождём лет 50
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