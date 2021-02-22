RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Укрзалізниця» запроваджує
нові сервіси: які...

«Укрзалізниця» запроваджує нові сервіси: які...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:14

«Укрзалізниця» запроваджує нові сервіси: які...

Пропонуємо до обговорення:
Придбати ланчбокси та дитяче меню. Така послуга стане доступна у потягах дального сполучення. Такі інновації впровадила "Укрзалізниця".

Дивися повний текст «Укрзалізниця» запроваджує нові сервіси: які нововведення з'являться у поїздах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92762
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 01 бер, 2021 16:14

главное саааамое не обходимое ввели то что людям не хватало, сколько лет ждали видео наблюдение и дождались, а туалеты человеческие ещё подождём лет 50
велвел
 
Повідомлень: 19
З нами з: 21.03.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нові тарифи для мобільних операторів з 1 липня
R2 » Нед 28 лют, 2021 17:57
1 204
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 лют, 2021 17:58
Амвросий
«Укрзалізниця» запускає «човникові електрички»
R2 » Сер 24 лют, 2021 11:52
6 358
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лют, 2021 16:59
fantik2710
Зеленський пообіцяв українцям нові поїзди: «поїздка має...
R2 » Пон 22 лют, 2021 13:20
6 351
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лют, 2021 10:18
nikevm50

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18790)
01.03.2021 16:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.