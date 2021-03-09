Україна планує перейти на "зелену" енергію до 2050 року. Задля досягнення цієї мети восени 2020 року у Верховній Раді створено міжфракційне об'єднання.
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Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:54
Україна планує перейти на «зелену» енергію до 2050 року
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Дивися повний текст Україна планує перейти на «зелену» енергію до 2050 року.
Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:54
Во сколько раз больше зелени нам придётся отдать за увеличение благосостояния Рената?
Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:16
Уголь уже уничтожили, АЭС уже уничтожили, чего ждать 2050, уже сегодня Украина может перейти на зеленую энергию впереди Европы!
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