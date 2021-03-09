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Україна планує перейти на
«зелену» енергію до 2050 року

Україна планує перейти на «зелену» енергію до 2050 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:54

Україна планує перейти на «зелену» енергію до 2050 року

Пропонуємо до обговорення:
Україна планує перейти на "зелену" енергію до 2050 року. Задля досягнення цієї мети восени 2020 року у Верховній Раді створено міжфракційне об'єднання.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 09:54

Во сколько раз больше зелени нам придётся отдать за увеличение благосостояния Рената?
welmexplus
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Повідомлення Додано: П'ят 12 бер, 2021 10:16

Уголь уже уничтожили, АЭС уже уничтожили, чего ждать 2050, уже сегодня Украина может перейти на зеленую энергию впереди Европы!
sweettv666
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