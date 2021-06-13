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Отказ в выдаче ипотеки

Отказ в выдаче ипотеки
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:27

Re: Отказ в выдаче ипотеки

Есть свежие отказы?
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 22:22

Re: Отказ в выдаче ипотеки

Ипотеку не дают так как низкие доходы, детские пособие не дают так как высокий доход.Средний класс
Мизантрóп
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Повідомлень: 5893
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  #<1234
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