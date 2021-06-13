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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 чер, 2021 16:27
Re: Отказ в выдаче ипотеки
Есть свежие отказы?
Додано: Нед 13 чер, 2021 22:22
Re: Отказ в выдаче ипотеки
Ипотеку не дают так как низкие доходы, детские пособие не дают так как высокий доход.Средний класс
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