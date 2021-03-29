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285 мільйонів зарплати у
«Нафтогазі» та держоблігації:...

285 мільйонів зарплати у «Нафтогазі» та держоблігації:...
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:57

285 мільйонів зарплати у «Нафтогазі» та держоблігації:...

Пропонуємо до обговорення:
В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко задекларував 284,638 млн грн зарплати у "Нафтогазі" та 2,951 млн доларів на рахунках у банках.

Дивися повний текст 285 мільйонів зарплати у «Нафтогазі» та держоблігації: Вітренко подав декларацію про доходи.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 13:57

Пенсам по 100 грн к минималке добавили, а тут жирует сволочь - на кол таких сажать на майдане надо! 284 млн грн \ 11 млн пенсов, каждому +25 грн на буханку хлеба !
agcsc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:49

Если взять цену газа 7грн за м.куб.,то годовое содержание такого "перца" обходится гражданам Украины в почти 100тыс.м куб. газа в год.Кроме того всунул себя еще и в "Укрнафту",откуда черпает миллионами какие-то мутные дополнительные блага и гонорары.Но и это не все.Пребывая на государственной должности, напрямую занимается бизнесом через свои офшорные компании.А ведь таких "спецов", которые внаглую жируют на деньги налогоплательщиков в Украине немало.Интересно было-бы в этом плане посмотреть доходы чиновников на аналогичных должностях в соседних странах, таких как Польша, Румыния да та же Германия, где уровень жизни повыше и доходы населения повыше.
qazzax
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:46

  agcsc написав:Пенсам по 100 грн к минималке добавили, а тут жирует сволочь - на кол таких сажать на майдане надо! 284 млн грн \ 11 млн пенсов, каждому +25 грн на буханку хлеба !

Для таких как эта мра.. кличко столбы облагородил. Даешь всем по персональному столбу! Народ на мыло денег даст.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:51

Re: 285 мільйонів зарплати у «Нафтогазі» та держоблігації:..

Теперь кто в какой народ попал, тот там и сидит. Назначили туркменом — так уж будь здоров. И кто в какой строй попал, там и сидит. Кто вообще в капитализм, а кто и в первобытнообщинный. Жванецкий.

Все довольны, нарид тоже не против. Тушите свечи, дальше не будет.
ruvex
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