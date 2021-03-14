Пенсійні виплати, що становлять менше 2 тисяч гривень, отримують 1,8 мільйона пенсіонерів.
Дивися повний текст Лазебна назвала кількість пенсіонерів, які отримують менше двох тисяч.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:48
Лазебна назвала кількість пенсіонерів, які отримують...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Лазебна назвала кількість пенсіонерів, які отримують менше двох тисяч.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:49
тітко, не рви тільняшку на грудях.
пенсії просто індексувались і зростали згідно давно діючого пенсійного закону.
якби ви навіть не народились, вони б збільшились не чекаючи вашого приходу.
зелені помела.
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