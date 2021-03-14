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Лазебна назвала кількість
пенсіонерів, які отримують...

Лазебна назвала кількість пенсіонерів, які отримують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:48

Лазебна назвала кількість пенсіонерів, які отримують...

Пропонуємо до обговорення:
Пенсійні виплати, що становлять менше 2 тисяч гривень, отримують 1,8 мільйона пенсіонерів.

Дивися повний текст Лазебна назвала кількість пенсіонерів, які отримують менше двох тисяч.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:49

тітко, не рви тільняшку на грудях.
пенсії просто індексувались і зростали згідно давно діючого пенсійного закону.
якби ви навіть не народились, вони б збільшились не чекаючи вашого приходу.
зелені помела.
igorbuda52
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