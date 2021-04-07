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Отримання пенсій у готівковій
формі буде безкоштовним...

Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 13:45

Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня 2021 року отримання грошей у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.

Дивися повний текст Отримання пенсій у готівковій формі буде безкоштовним лише для частини пенсіонерів.
R2
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Как говоорит один украинский киногерой "полный кабздец".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 14:49

Шок.Сказать идиоты-ничего не сказать Сколько пенсионеров,которые просто не смогут разобраться,что делать с банковскими картами.А сколько еле ходит,но не инвалиды 1 первой группы.В таком случае работник банка должен приносить пенсию домой.Большевиками были,ими и остались,только воровать больше научились.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:34

Мне интересно. А в селах где нет банкоматов и живет процентов 30 населения и автобусы не ездят в карантин, что совсем без пенсии сидеть?
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 16:42

  Scotch написав:Шок.Сказать идиоты-ничего не сказать Сколько пенсионеров,которые просто не смогут разобраться,что делать с банковскими картами.А сколько еле ходит,но не инвалиды 1 первой группы.В таком случае работник банка должен приносить пенсию домой.Большевиками были,ими и остались,только воровать больше научились.

Печально согласен. Но почему "ходящие" и/или пенсионеры с детьми/внуками должны содержать вышеупомянутые категории -- которые "не смогут разобраться" и "сколько еле ходит":
Оплата послуг з доставки додому буде проводитися одержувачами самостійно.
Доставку оплачуватиме Пенсійний фонд України для:
...

-- мне решительно непонятно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 кві, 2021 18:37

враховуючи, що в країні ніхто не регулює вартість банківських послуг і для отримання пенсії пенсіонеру потрібно буде сплатити 5=20 відсотків від суми що отримує. Оце так можновладці піклуються за бідних українців а саме за пенсіонерів, які привели їх до влади
(майже 12 мільйонів виборців це пенсіонери)
petrostolaruk89
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2021 09:17

  petrostolaruk89 написав:враховуючи, що в країні ніхто не регулює вартість банківських послуг і для отримання пенсії пенсіонеру потрібно буде сплатити 5=20 відсотків від суми що отримує. Оце так можновладці піклуються за бідних українців а саме за пенсіонерів, які привели їх до влади
(майже 12 мільйонів виборців це пенсіонери)

А если врахувать отсутствие регуляции стоимости банковских услуг -- для получения ЗП нужно будет заплатить процентов 50% от суммы что получает.
А, стопэ! -- бред какой-то: и близко ничего подобного нет.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 кві, 2021 13:28

  blueiceua написав:Мне интересно. А в селах где нет банкоматов и живет процентов 30 населения и автобусы не ездят в карантин, что совсем без пенсии сидеть?


Избранный банк, по заявлению пенсионера, может заключить договор всё с той же Укрпоштой на доставку пенсии за счёт автоматического списания средств с карточки "молодого" пенсионера. А за доставку для категории 80+, по-прежнему будет платить ПФ. Доставка в городе стоит в среднем 53грн ( 1.3% пенсии), в селе 100 грн ( 2.65% от пенсии). Плюс ещё традиционно принято за доставку дарить почтальону 20-25 грн с носа.
warlamp
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