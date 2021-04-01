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Нова версія Android Auto
стала більш функціональною

Нова версія Android Auto стала більш функціональною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:52

Нова версія Android Auto стала більш функціональною

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Google в черговий раз «прокачала» фірмову програмну оболонку.

Дивися повний текст Нова версія Android Auto стала більш функціональною.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 10:52

Гарна програма. Офіційно не підтримується, але можна встановити з "дзеркала".
Cris
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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