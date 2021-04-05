До кінця місяця гривня повернеться до плавного ревальваційного тренду 27,5 — 27,7 грн за долар.
Дивися повний текст Прогноз курсу валют: що буде з доларом у квітні.
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Додано: Сер 07 кві, 2021 11:22
Прогноз курсу валют: що буде з доларом у квітні
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Прогноз курсу валют: що буде з доларом у квітні.
Додано: Сер 07 кві, 2021 11:22
настільки очевидне і незаперечно, що і авторства наварнакане не потребує.
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