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Прогноз курсу валют: що
буде з доларом у квітні

Прогноз курсу валют: що буде з доларом у квітні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:22

Прогноз курсу валют: що буде з доларом у квітні

Пропонуємо до обговорення:
До кінця місяця гривня повернеться до плавного ревальваційного тренду 27,5 — 27,7 грн за долар.

Дивися повний текст Прогноз курсу валют: що буде з доларом у квітні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:22

настільки очевидне і незаперечно, що і авторства наварнакане не потребує.
providnyk
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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