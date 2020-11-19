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ЖК «Аркади» добудує «Столиця
Груп»: підписано Меморандум

ЖК «Аркади» добудує «Столиця Груп»: підписано Меморандум
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 11:51

ЖК «Аркади» добудує «Столиця Груп»: підписано Меморандум

Пропонуємо до обговорення:
Меморандум щодо завершення будівництва об’єктів "Аркади" підписали 7 квітня – будинки "Евріка", "Патріотика" та "Патріотика на озерах" завершить забудовник "Столиця Груп".

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R2
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Патриотика на озёрах которая раньше по мнению КГГА была не законной стала законной :)
Жулье
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 13:42

Re: ЖК «Аркади» добудує «Столиця Груп»: підписано Меморандум

"Зокрема, залучатимуть кошти бюджету за рахунок держфінансування кредитів, зокрема — під держгарантії."
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 07 кві, 2021 18:53

Re: ЖК «Аркади» добудує «Столиця Груп»: підписано Меморандум

Аж не верится , что достройка завершится так благополучно – были обещаны преференции , о которых другие недострои в Киеве могли бы только мечтать, -«В частности, будут привлекать средства бюджета за счет госфинансирования кредитов, в частности — под госгарантии» , ни слова о доплатах старых инвесторов , так что остальным ошуканым надо становится в очередь и требовать достройки своих ЖК, прецендент есть уже , просто супер.
SerDem
 
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