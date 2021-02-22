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Якими послугами страхових
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Якими послугами страхових компаній користуються українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:47

Якими послугами страхових компаній користуються українці...

Пропонуємо до обговорення:
Більше третини українців мають поліси медичного страхування.

Дивися повний текст Якими послугами страхових компаній користуються українці (опитування).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 кві, 2021 08:47

"Опрос показал, что 100% населения страны пользуется интернетом.

*Опрос проводился в сети интернет" :)

А реально, как такую глупость можно писать?
"Более трети украинцев имеют полисы медицинского страхования".

Нет такого и статистика НБУ по количеству заключённых договоров показывает цифры, отличающиеся на порядок
vchern
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