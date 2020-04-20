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Страховий стаж за період
перебування у відпустці у...

Страховий стаж за період перебування у відпустці у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:06

Страховий стаж за період перебування у відпустці у...

Пропонуємо до обговорення:
На це питання "відповідає":https://www.facebook.com/gazetaPK "Пенсійний кур'єр".

Дивися повний текст Страховий стаж за період перебування у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами (з 2011 по 2014 рік).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 21:06

как можно читать єту абракадабру.

В соответствии с законодательством, в 01.07.2013 женщины в период пребывания в отпуск

мало того что декретній отпуск (онже по беременности и родам) смешали с отпуском по уходу за ребенком до 3-х лет

в общем смотрели бы что постите
victoryq34
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