|
|
Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 кві, 2021 11:37
IMPRINTER написав: Investor_K написав:
ТВклады .более 200000 до вступления заккна в силу по прежнему будут гаоантироваться государстаом?
вклад - это любой ваш счет в т.ч. карта ...
как прикажете определять до и после в этом случае ?
до даты открытия вклада(счета) или до даты появления денег на нем?
по текущим счетам каждый день могт идти движения и до и после ...
Я не прикпзываю.Просто хочу понять, что делать с миллионами
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6350
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 557 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему