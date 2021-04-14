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Кабмін підтримав приєднання
Ощадбанку до Фонду гарантування

Кабмін підтримав приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 кві, 2021 11:37

  IMPRINTER написав:
  Investor_K написав:ТВклады .более 200000 до вступления заккна в силу по прежнему будут гаоантироваться государстаом?


вклад - это любой ваш счет в т.ч. карта ...

как прикажете определять до и после в этом случае ?
до даты открытия вклада(счета) или до даты появления денег на нем?
по текущим счетам каждый день могт идти движения и до и после ...

Я не прикпзываю.Просто хочу понять, что делать с миллионами
Investor_K
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