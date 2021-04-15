Споживачу пропонують протягом року газ за ціною 7,5-8 грн.
Дивися повний текст Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які будуть ціни.
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Додано: Суб 17 кві, 2021 08:17
Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Дивися повний текст Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які будуть ціни.
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