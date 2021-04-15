Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Shaman написав:во-первых, она уже была 12 - только тогда не разгоняли, и все норм платили.
12 її оголосили, але вернули взад, так що по факту її і не було. Норм платили? Кожен місяць борги тільки добавляли пару млрд. Ну і 40 млн. зарплати/міс в держструктурі, що зловживає монопольним становищем і має збитки неадекватно.
На начало февраля 2021 года украинцам задолжали 2,972 млрд. гривен зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Причем наибольшее количество долга сформировано в трех регионах: Донецкая и Харьковская области, Киев. С января 2021 года показатель задолженности по выплате зарплаты вырос на 13,8%.