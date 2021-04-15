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Через два тижні в Україні
підвищать тарифи на газ: які...

Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:31

А почему не по 12 грн?Или по 25???ГСМ зделайте по 55 гривен,свет-8 минимум!А то коболеву 21 лимон зарплаты мало....
vp407266
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 15:43

Re: Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які..

  Shaman написав:во-первых, она уже была 12 - только тогда не разгоняли, и все норм платили.


12 її оголосили, але вернули взад, так що по факту її і не було. Норм платили? Кожен місяць борги тільки добавляли пару млрд. Ну і 40 млн. зарплати/міс в держструктурі, що зловживає монопольним становищем і має збитки неадекватно.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:32

Не только на газ. Через две недели очередное подорожание во всем. Операторы связи уже присылают СМС о подорожании мобильной связи и интернета до 20%.
asurovv960
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:37

Слава Зеленскому! Клоунам слава!
romangericht328
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 17:39

А что с электроэнергией?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 18:57

  Investor_K написав:А что с электроэнергией?


Всё хорошо. Рыжик дальше бабло колотит.
Востаннє редагувалось Ratatui в Суб 17 кві, 2021 20:43, всього редагувалось 1 раз.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:20

После оплаты коммуналки - что осьанется на жизнь?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:32

Re: Через два тижні в Україні підвищать тарифи на газ: які..

На начало февраля 2021 года украинцам задолжали 2,972 млрд. гривен зарплаты. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Причем наибольшее количество долга сформировано в трех регионах: Донецкая и Харьковская области, Киев.
С января 2021 года показатель задолженности по выплате зарплаты вырос на 13,8%.Зображення
ruvex
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 19:53

  Shaman написав:тут только зраду разгоняют???

большинству фиолетово с объемом потребления 5-10 кубов в месяц


А на цену отопления даже для большинства не повлияет совсем? Да? :)))
Ed_UA_rD
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 кві, 2021 20:10

А чем недовольны? Все отдали в руки частные, а хозяин - барин. . .
vmirenata
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