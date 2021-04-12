Про це перший сказано в середньостроковому макроекономічному прогнозі "KSE.
Дивися повний текст KSE прогнозує, що курс гривні буде щорічно знецінюватися.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 20:50
KSE прогнозує, що курс гривні буде щорічно знецінюватися
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст KSE прогнозує, що курс гривні буде щорічно знецінюватися.
Додано: Вів 20 кві, 2021 20:50
Цікаво чи вони прогноз від МВФ бачили: за 4 роки збігає до 28+ і до 27,75 повернеться.
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