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Данилишин прокоментував ситуацію
на валютному ринку і в...

Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку і в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:22

Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку і в...

Пропонуємо до обговорення:
Про стан валютного ринку в Україні висловився Голова ради НБУ Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Данилишин прокоментував ситуацію на валютному ринку і в фінсекторі України.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 21:22

А евро для Данилишина уже не валюта ? Комментировать ненужно ?
122kiev
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 09:09

122kiev Євро нехило росте, важко втирати стабільність з таким ростом)
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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