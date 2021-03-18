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Платні камери допомогли
залучити у держбюджет 3,3...

Платні камери допомогли залучити у держбюджет 3,3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 13:45

  Igorten написав:
  _hunter написав:Но опять же: сто лямов украсть -- это не десяток телефонов по подворотням натырить
Ну да, ну да, тут соглашусь, тырить с умом это же нужно как то поощрить что ли :) Да и тех кто с умом тех и не ловят как правило ;) Что до совы на глобус, у меня нет опыта, вам тут виднее (остерегайтесь защитников животных) .

Почему поощрить? -- как я уже говорил "в условиях не хуже чем на воле у пересичного" -- для тех, кто условные 100 лямов натырил -- вполне себе наказание :lol:
В любом случае: ваше мнение понятно. Властям оно не интересно. :lol:
И как я тоже уже говорил -- можно, конечно и так:
https://rg.ru/2019/11/14/v-germanii-nac ... rizis.html
в наших тюрьмах сделать, но есть опасность, что туда толпы бомжей хлынут...
_hunter
 
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Кто-нибудь подскажет,это где-то в мире практикуется,кроме Африки?Это же коррупция в чистом виде.Конечно,вор себе может купить камеру. :twisted:
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 кві, 2021 09:25

  Scotch написав:Кто-нибудь подскажет,это где-то в мире практикуется,кроме Африки?

США подойдет?
_hunter
 
Повідомлень: 4239
З нами з: 22.03.15
Подякував: 13 раз.
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