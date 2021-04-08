20 квітня компанія Apple анонсувала вихід ряду нових продуктів.
Дивися повний текст Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які новинки презентувала Apple.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 13:27
Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які...
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Дивися повний текст Фіолетовий iPhone, нові iMac, брелоки AirTags – які новинки презентувала Apple.
Додано: Чет 22 кві, 2021 09:42
Попробовал, квадратные айфоны это очень не удобно. Грани чуть впиваются в руку, не критично, но чуть раздражает. Но самое главное неудобство теперь это свайпы. Свайпов при работе очень много, на 11 айфоне не зря скруглили края, удобнее свайпы делать и снизу и сбоку. Но на 12м если тел в чехле палец постоянно задевает чехол, к концу дня палец натирается и ловишь себя на мысли, что стараешься меньше свайпов делать. Недавно взял 11й айфон у жены (ей перешел по наследству) и испытал просто наслаждение от гладких неощутимых свайпов. Пальцы просто отдыхают. Apple! Верните скругленные края
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