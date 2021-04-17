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Фонд гарантування акумулював
на рахунках 14,8 млрд гривень

Фонд гарантування акумулював на рахунках 14,8 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:45

Фонд гарантування акумулював на рахунках 14,8 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2021 року на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб знаходиться 14,835 млрд грн.

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R2
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Смисл просто тримати на рахунках?
Ставили б на депозити в тих же банках, вкладали б в ОВДП/акції/муніципальні облігації.
bodia1406
 
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А борги у фонду є?
0mage0
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