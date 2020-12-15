Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.
Дивися повний текст «Антонов» передасть в управління ВАКС одну зі своїх будівель.
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Додано: Сер 21 кві, 2021 22:16
«Антонов» передасть в управління ВАКС одну зі своїх будівель
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Антонов» передасть в управління ВАКС одну зі своїх будівель.
Додано: Сер 21 кві, 2021 22:17
Одно гос предприятие передает другому гос предприятию, а 424млн грн гдето делись :).
И это помещение кстати принадлежало Брокбизнесу, который под залог отдал Антонову под размещенный депозит.
В итоге. Депозита нет, денег от выпуска облигаций нет и делят все гос имущество которое должно было пойти ФГВФО для продажи и возврата депозитов людям :)
А новость звучит круто :)
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