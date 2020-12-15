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«Антонов» передасть в управління
ВАКС одну зі своїх будівель

«Антонов» передасть в управління ВАКС одну зі своїх будівель
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:16

«Антонов» передасть в управління ВАКС одну зі своїх будівель

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Дивися повний текст «Антонов» передасть в управління ВАКС одну зі своїх будівель.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 22:17

Одно гос предприятие передает другому гос предприятию, а 424млн грн гдето делись :).

И это помещение кстати принадлежало Брокбизнесу, который под залог отдал Антонову под размещенный депозит.
В итоге. Депозита нет, денег от выпуска облигаций нет и делят все гос имущество которое должно было пойти ФГВФО для продажи и возврата депозитов людям :)

А новость звучит круто :)
PUnder
 
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