Бувають різні пригоди і несподіванки, але така несподіванка може часом навіть принести додаткові кошти.
Дивися повний текст Аскольд Клюс: втрачений багаж - не втрачена відпустка! Як його повернути і отримати компенсацію.
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Додано: Чет 22 кві, 2021 17:49
Аскольд Клюс: втрачений багаж - не втрачена відпустка!...
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Дивися повний текст Аскольд Клюс: втрачений багаж - не втрачена відпустка! Як його повернути і отримати компенсацію.
Додано: Чет 22 кві, 2021 21:03
"ответственность авиакомпании ограничивается 1240 EUR на одного пассажира в зависимости от обменного курса"
А где выдают справку, что ты не простой пассажир, а зависящий от обменного курса? Перед остальными, как я понимаю, ответственностью и не пахнет.
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