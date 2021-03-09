monobank вкотре оновився - отримав кілька нових функціональних можливостей.
Дивися повний текст monobank отримав велике функціональне оновлення.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 22 кві, 2021 18:15
monobank отримав велике функціональне оновлення
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст monobank отримав велике функціональне оновлення.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 06:03
Monobank заслуговуе на повагу !
Знiмаю капелюха, приемно мати справу...
Бажаю успixiв i з гiднicтью до лiдерства дiйти.
З повагою, до своix клieнтiв.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 08:01
Re: monobank отримав велике функціональне оновлення
Похоже Монобанк первый (ну или в рядах самых-самых первых) кто реализовал управление подписками.
Слежу за револютом и прочими лидерами необанкинга но ни у кого не встречал описания подобной фичи. Разве что у Монзо недавно сделали одноразовую виртуальную карту которая экспайрится после оплаты. Но это костыль на фоне монобанковского управления подписками напрямую.
|