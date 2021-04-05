Про це йдеться в Інфляційному звіті.
Дивися повний текст Вдвічі вище: НБУ спрогнозував ціни на газ влітку.
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 13:12
Вдвічі вище: НБУ спрогнозував ціни на газ влітку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вдвічі вище: НБУ спрогнозував ціни на газ влітку.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:29
Re: Вдвічі вище: НБУ спрогнозував ціни на газ влітку
Ожидается, что мигрантов станет в двое больше.
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