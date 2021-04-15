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Finance.ua: Фальшиві поліси
автоцивілки: як вберегтися...

Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17

Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен десятий поліс автоцивілки в Україні є підробленим
Вітчизняні аферисти йдуть у ногу з часом і освоюють все нові й нові сфери. Освоїли вони й ринок обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників транспортних засобів. За різними оцінками, приблизно кожен десятий поліс автоцивілки в Україні є підробленим.

Дивися повний текст Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися від обману
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17

"Також варто перевірити статус поліса, який вам оформлює агент, у централізованій базі даних МТСБУ"
Так может это как раз самый первый и обязательный пункт? Первым делом проверить или ваш полис зарегистрирован и есть в базе, а все остальное это вторично и цена в том числе. Многие компании (агенты) делают очень хорошие скидки и их полисы зарегистрированы и действительны, но при этом имеют цену ниже чем у конкурентов. И не факт, что вам мошенники не впихнут по более высокой или средней цене, чтобы вы не подумали, что тут есть подвох.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:28

Ще є варіант для більш лінивих - відкриваєте Дію і перевіряєте там свій техпаспорт - якщо на ньому є біжуча стрічка де пише що поліс дійсний - тоді все ок
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:22

А зачем нам полиция,которая висит на шее налогоплательщиков?Это их обязанность выявлять подобных аферистов.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 05:30

  nighthawk5 написав:Ще є варіант для більш лінивих - відкриваєте Дію і перевіряєте там свій техпаспорт - якщо на ньому є біжуча стрічка де пише що поліс дійсний - тоді все ок

У меня есть бегущая строка, полис куплен (электронный). В техпаспорте 2 ВИНа, в Дие указан тот, который на пластике на первой строка, а в полисе тот, который на второй (и который на торпеде под лобовым стеклом).
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:38

  sena_2008atp написав:А зачем нам полиция,которая висит на шее налогоплательщиков?Это их обязанность выявлять подобных аферистов.

ловят их одни, а вас за левый полис штрафанут другие + в случае дтп вы еще и ремонт оплатите.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:10

Re: Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися..

кто мешает проверить на сайте МТСБУ?
Stalker
 
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