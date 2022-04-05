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Finance.ua: Фальшиві поліси
автоцивілки: як вберегтися...

Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17

Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися...

Пропонуємо до обговорення:
Кожен десятий поліс автоцивілки в Україні є підробленим
Вітчизняні аферисти йдуть у ногу з часом і освоюють все нові й нові сфери. Освоїли вони й ринок обов’язкового страхування цивільноправової відповідальності власників транспортних засобів. За різними оцінками, приблизно кожен десятий поліс автоцивілки в Україні є підробленим.

Дивися повний текст Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися від обману
D2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 14:17

"Також варто перевірити статус поліса, який вам оформлює агент, у централізованій базі даних МТСБУ"
Так может это как раз самый первый и обязательный пункт? Первым делом проверить или ваш полис зарегистрирован и есть в базе, а все остальное это вторично и цена в том числе. Многие компании (агенты) делают очень хорошие скидки и их полисы зарегистрированы и действительны, но при этом имеют цену ниже чем у конкурентов. И не факт, что вам мошенники не впихнут по более высокой или средней цене, чтобы вы не подумали, что тут есть подвох.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 18:28

Ще є варіант для більш лінивих - відкриваєте Дію і перевіряєте там свій техпаспорт - якщо на ньому є біжуча стрічка де пише що поліс дійсний - тоді все ок
nighthawk5
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:22

А зачем нам полиция,которая висит на шее налогоплательщиков?Это их обязанность выявлять подобных аферистов.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 05:30

  nighthawk5 написав:Ще є варіант для більш лінивих - відкриваєте Дію і перевіряєте там свій техпаспорт - якщо на ньому є біжуча стрічка де пише що поліс дійсний - тоді все ок

У меня есть бегущая строка, полис куплен (электронный). В техпаспорте 2 ВИНа, в Дие указан тот, который на пластике на первой строка, а в полисе тот, который на второй (и который на торпеде под лобовым стеклом).
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 28 кві, 2021 23:38

  sena_2008atp написав:А зачем нам полиция,которая висит на шее налогоплательщиков?Это их обязанность выявлять подобных аферистов.

ловят их одни, а вас за левый полис штрафанут другие + в случае дтп вы еще и ремонт оплатите.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 15:10

Re: Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися..

кто мешает проверить на сайте МТСБУ?
Stalker
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 гру, 2022 16:33

Да, як вберегтися, коли на зв'язок через Вайбер до тебе виходить людина, котра каже, що вона - менеджер Фінанс.юа?
Ти спілкуєшся, вона надсилає посилання на оплату, котре виглядає цілком офіційно, ти сплачуєш та через систему EWA отримуєш на телефон пароль для підписання полісу.
І на цьому етапі "менеджер Фінанс.юа" просить тебе... назвати їй цей код!

Хіба це не різновид класичного "розводилова", корим займаються кідали з в'язниці?

Ну, припустимо, кажу я. Але підтвердіть хоч якось, що Ви - представник Фінанс.юа.
І починається дивне: мене просять зателефонувати на гарячу лінію Фінанс.юа, щоб пересвідчитись (в чому? що мій абонент у Вайбері - працівник Фінанс.юа? як це можна встановити?).
При цьому ще пишуть неправильний номер гарячої лінії. Ну то таке...
Телефоную. На "гарячій лінії" мені кажуть, що підтвердити ніяк не можуть, але "Це точно наша менеджерка" (не запитуючи ані номеру, з якого вона пише, ані прізвища - нічого). А не треба ніяких доказів, треба просто вірити! (с)
- Ок, кажу, як мені пересвідчитись, що я спілкуюсь у Вайбері саме з Вашим представником?
- А вона Вам зараз зателефонує! І скаже, що знає, що Ви телефонували на "гарячу лінію", і що я їй передала, щоб Вона Вам зателефонувала!

Ок, дивний спосіб ідентифікації, звісно, але хай так.

Кладу слухалку. Дивлюсь - пропущений дзвінок від "менеджеркі".
Знов ця менеджерка телефонує, щось розповідає, що "всі так роблять, Ви перший, кому не подобається. Якщо не влаштовує - ми можемо повернути гроші". І все таке.
Але - ні слова менеджерка не каже, що їх з гарячої лінії повідомили, що я, ПІБ такий-то, телефонував і чекаю на її дзвінок, щоб підтвердити її статус працівниці Фінанс.юа (якщо з "гарячої лінії" повідомлять менеджерку, що я телефонував, то 90%, що це вже не шахраї, адже номер "гарячої лінії" вказаний на офіційному сайті).
Проте із розмови з "менеджеркою" очевидно, що їй ніхто не телефонував з "гарячої лінії", нічого вона про мій дзвінок не знає.
Таким чином, ідентифікація не відбулась.
Шкода.

Висновок: схема роботи Фінанс.юа (якщо це справді були вони, а не шахраї) створює величезні ризики шахрайства, адже клієнт має називати невідомо кому (контакту з Вайбера) секретний код, котрий прийшов після оплати на телефон клієнта - а це є класичним шахрайським способом "кинути на гроші".
stanislavskiy
 
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