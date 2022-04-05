Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися...

Додано: Чет 15 гру, 2022 16:33

Да, як вберегтися, коли на зв'язок через Вайбер до тебе виходить людина, котра каже, що вона - менеджер Фінанс.юа?

Ти спілкуєшся, вона надсилає посилання на оплату, котре виглядає цілком офіційно, ти сплачуєш та через систему EWA отримуєш на телефон пароль для підписання полісу.

І на цьому етапі "менеджер Фінанс.юа" просить тебе... назвати їй цей код!



Хіба це не різновид класичного "розводилова", корим займаються кідали з в'язниці?



Ну, припустимо, кажу я. Але підтвердіть хоч якось, що Ви - представник Фінанс.юа.

І починається дивне: мене просять зателефонувати на гарячу лінію Фінанс.юа, щоб пересвідчитись (в чому? що мій абонент у Вайбері - працівник Фінанс.юа? як це можна встановити?).

При цьому ще пишуть неправильний номер гарячої лінії. Ну то таке...

Телефоную. На "гарячій лінії" мені кажуть, що підтвердити ніяк не можуть, але "Це точно наша менеджерка" (не запитуючи ані номеру, з якого вона пише, ані прізвища - нічого). А не треба ніяких доказів, треба просто вірити! (с)

- Ок, кажу, як мені пересвідчитись, що я спілкуюсь у Вайбері саме з Вашим представником?

- А вона Вам зараз зателефонує! І скаже, що знає, що Ви телефонували на "гарячу лінію", і що я їй передала, щоб Вона Вам зателефонувала!



Ок, дивний спосіб ідентифікації, звісно, але хай так.



Кладу слухалку. Дивлюсь - пропущений дзвінок від "менеджеркі".

Знов ця менеджерка телефонує, щось розповідає, що "всі так роблять, Ви перший, кому не подобається. Якщо не влаштовує - ми можемо повернути гроші". І все таке.

Але - ні слова менеджерка не каже, що їх з гарячої лінії повідомили, що я, ПІБ такий-то, телефонував і чекаю на її дзвінок, щоб підтвердити її статус працівниці Фінанс.юа (якщо з "гарячої лінії" повідомлять менеджерку, що я телефонував, то 90%, що це вже не шахраї, адже номер "гарячої лінії" вказаний на офіційному сайті).

Проте із розмови з "менеджеркою" очевидно, що їй ніхто не телефонував з "гарячої лінії", нічого вона про мій дзвінок не знає.

Таким чином, ідентифікація не відбулась.

Шкода.



Висновок: схема роботи Фінанс.юа (якщо це справді були вони, а не шахраї) створює величезні ризики шахрайства, адже клієнт має називати невідомо кому (контакту з Вайбера) секретний код, котрий прийшов після оплати на телефон клієнта - а це є класичним шахрайським способом "кинути на гроші".