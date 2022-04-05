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Finance.ua: Фальшиві поліси
автоцивілки: як вберегтися...

Finance.ua: Фальшиві поліси автоцивілки: як вберегтися...
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 16 гру, 2022 13:17

  stanislavskiy написав:Ну що ж, хай Марія зателефонує!
Дійсно, Фінанс.юа підтвердив, що Марія - ваш менеджер.
Гарно було б, щоб Фінанс.юа зміг розробити іншу схему підтвердження повноважень менеджера, ніж через Форум на сайті, але маємо, що маємо!

Дякуємо за зворотній зв'язок. Візьмемо до уваги Ваше побажання.

З повагою, Ірина
Ірина_
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