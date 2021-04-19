|
|
Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:58
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання економіки на рівні 5% плюс, заявляє радник глави держави з питань економіки Олег Устенко.
Дивися повний текст Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс — Устенко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 93583
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:58
Кому ставить завдання? Хто відповідає за приріст? Чому такого цінного працівника не переманить собі США. Їм теж хочеться комусь поставити завдання 5% приросту!
-
w1961
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 27.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:59
Невже інвестори купляться на совкове фомулювання?
-
w1961
-
-
- Повідомлень: 173
- З нами з: 27.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор