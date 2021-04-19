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Зеленський ставить завдання
вийти на зростання економіки...

Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:58

Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський ставить завдання щодо виходу на траєкторію сталого зростання економіки на рівні 5% плюс, заявляє радник глави держави з питань економіки Олег Устенко.

Дивися повний текст Зеленський ставить завдання вийти на зростання економіки 5% плюс — Устенко.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:58

Кому ставить завдання? Хто відповідає за приріст? Чому такого цінного працівника не переманить собі США. Їм теж хочеться комусь поставити завдання 5% приросту!
w1961
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Повідомлення Додано: П'ят 30 кві, 2021 20:59

Невже інвестори купляться на совкове фомулювання?
w1961
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