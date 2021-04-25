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Земля подорожчає: скільки
дадуть за гектар після...

Земля подорожчає: скільки дадуть за гектар після...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 08:20

Земля подорожчає: скільки дадуть за гектар після...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з 1 липня планують відкрити ринок землі.

Дивися повний текст Земля подорожчає: скільки дадуть за гектар після відкриття ринку.
R2
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