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Розмір державної соціальної
допомоги малозабезпеченій...

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:30

Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій...

Пропонуємо до обговорення:
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

Дивися повний текст Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї у 2021 році (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 09:30

Что это за законы: взрослый человек должен жить на 794 гривны? У депутатов есть мозги, или они их пропили?
romangericht328
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:14

  romangericht328 написав:Что это за законы: взрослый человек должен жить на 794 гривны? У депутатов есть мозги, или они их пропили?

В смысле "должен"? -- кто его заставляет -- этого возрослого человека -- на эти деньги жить?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:21

Як на мене, 16500 для сім'ї яка нічого не робить то більш ніж достатньо
ukrvzal
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:05

Добрый день, скажите пожалуйста, какой прожиточный минимум на ребенка 18 лет который учится на контракте и как идёт расчет при переоформлении малообеспеченной семьи?
sonne_84
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