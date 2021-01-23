|
|
|
Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:30
Пропонуємо до обговорення:
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.
Дивися повний текст Розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї у 2021 році (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94742
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 09:30
Что это за законы: взрослый человек должен жить на 794 гривны? У депутатов есть мозги, или они их пропили?
-
romangericht328
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 17.04.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:14
romangericht328 написав:
Что это за законы: взрослый человек должен жить на 794 гривны? У депутатов есть мозги, или они их пропили?
В смысле "должен"? -- кто его заставляет -- этого возрослого человека -- на эти деньги жить?..
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 4754
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:21
Як на мене, 16500 для сім'ї яка нічого не робить то більш ніж достатньо
-
ukrvzal
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 20.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:05
Добрый день, скажите пожалуйста, какой прожиточный минимум на ребенка 18 лет который учится на контракте и как идёт расчет при переоформлении малообеспеченной семьи?
-
sonne_84
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 30.07.21
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|