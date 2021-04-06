«Київ Цифровий» оновлює зовнішній вигляд транспортних карт. Карти отримають новий дизайн, але збережуть функціонал.
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Додано: Сер 05 тра, 2021 11:46
«Київ Цифровий» оновлює дизайн транспортної карти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Київ Цифровий» оновлює дизайн транспортної карти.
Додано: Сер 05 тра, 2021 11:46
Странно, что же ранее выпущенные карты, по традиции, не вывели из оборота? Недорабатывают
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