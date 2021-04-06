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«Київ Цифровий» оновлює
дизайн транспортної карти

«Київ Цифровий» оновлює дизайн транспортної карти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:46

«Київ Цифровий» оновлює дизайн транспортної карти

Пропонуємо до обговорення:
«Київ Цифровий» оновлює зовнішній вигляд транспортних карт. Карти отримають новий дизайн, але збережуть функціонал.

Дивися повний текст «Київ Цифровий» оновлює дизайн транспортної карти.
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Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 11:46

Странно, что же ранее выпущенные карты, по традиции, не вывели из оборота? Недорабатывают
alter
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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