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Маск обвалив криптовалюту
жартом на телешоу

Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:58

Re: Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу

Мдя, и это криптофуфло активно рекламируют, когда его может обвалить твит такого же перехайпленного персонажа. Страшно подумать, на сколько упадет стоимость "собакоина", если его обругает какая-нибудь Бейонси или Роналду.
Dobrofey
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 10:21

https://www.merriam-webster.com/dictionary/hustle
informal : a dishonest plan for getting money : SCAM
0mage0
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