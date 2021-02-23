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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:58
Re: Маск обвалив криптовалюту жартом на телешоу
Мдя, и это криптофуфло активно рекламируют, когда его может обвалить твит такого же перехайпленного персонажа. Страшно подумать, на сколько упадет стоимость "собакоина", если его обругает какая-нибудь Бейонси или Роналду.
Додано: Сер 12 тра, 2021 10:21
informal : a dishonest plan for getting money : SCAM
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