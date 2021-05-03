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В "Слузі народу" заявили, що
парламент завершив земельну...

В "Слузі народу" заявили, що парламент завершив земельну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 08:05

В "Слузі народу" заявили, що парламент завершив земельну...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Дивися повний текст В \"Слузі народу\" заявили, що парламент завершив земельну реформу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 тра, 2021 08:48

давно надо было ввести рынок земли. у нас есть пай, а продать не можем
olexiy_ogryzko
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Модератори: Ірина_, Модератор

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