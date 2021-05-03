Про це заявив голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.
Дивися повний текст В \"Слузі народу\" заявили, що парламент завершив земельну реформу.
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Додано: Чет 20 тра, 2021 08:05
В "Слузі народу" заявили, що парламент завершив земельну...
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Дивися повний текст В \"Слузі народу\" заявили, що парламент завершив земельну реформу.
Додано: Чет 20 тра, 2021 08:48
давно надо было ввести рынок земли. у нас есть пай, а продать не можем
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