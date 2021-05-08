Національний банк з 28 травня змінює порядок виконання розрахункових документів стягувачів.
Дивися повний текст Нацбанк розширив можливості банків у стягненні боргів.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 05:04
Нацбанк розширив можливості банків у стягненні боргів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк розширив можливості банків у стягненні боргів.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 09:09
Re: Нацбанк розширив можливості банків у стягненні боргів
И где тут расширение? И именно "возможностей банков"?
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