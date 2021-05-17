RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінекономіки прокоментували
зупинку поставок бензину з...

У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:50

У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з Білорусі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 93881
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:51

Я так и знал, что после действий Украины, Лукашенко каким-либо образом напомнит о бензине.
avk
 
Повідомлень: 872
З нами з: 20.03.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Porsche заявив про успішну розробку «чистого бензину» 1, 2
R2 » Пон 24 тра, 2021 10:25
10 1418
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 15:51
ALexxxS
У Києві перевірили якість ДП і бензину на семи...
R2 » Сер 26 тра, 2021 12:40
4 849
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 тра, 2021 09:23
vossmy
Мінекономіки почало публікувати ціну імпортного газу в...
R2 » Пон 17 тра, 2021 20:52
2 452
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 тра, 2021 08:39
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (32661)
28.05.2021 21:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.