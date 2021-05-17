Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з Білорусі.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:50
У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з Білорусі.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:51
Я так и знал, что после действий Украины, Лукашенко каким-либо образом напомнит о бензине.
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