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У Мінекономіки прокоментували
зупинку поставок бензину з...

У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:50

У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:57

Re: У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з

У відповідь на інформацію про припинення постачання білоруського бензину в Україну, ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку.

Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ «Укртатнафта» забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.

З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ «Укртатнафта» майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:51

О! Пошла жара! Будьте рациональными, не поддавайтесь панике, уже как на Титанике)))
astatempo
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Модератори: Ірина_, Модератор

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