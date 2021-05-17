Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.
Дивися повний текст У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з Білорусі.
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Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:50
У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з Білорусі.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:57
Re: У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з
У відповідь на інформацію про припинення постачання білоруського бензину в Україну, ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку.
Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ «Укртатнафта» забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.
З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ «Укртатнафта» майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне.
Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:51
О! Пошла жара! Будьте рациональными, не поддавайтесь панике, уже как на Титанике)))
Додано: Суб 29 тра, 2021 00:25
Re: У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з
Может
Додано: Суб 29 тра, 2021 11:35
Джон, а тут как в анекдоте - "мыши, идите к черту - я не тактик, я стратег".
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:36
Как где? Там же где природный газ, электричество, удобрения и т.д.,короче поможем одному из основных торговых партнеров обогнать Китай и стать номером один для Украины по товарообороту
Додано: Суб 29 тра, 2021 12:47
Нефть взять не проблема, это не бензин.
Белорусские НПЗ имеют государственную поддержку протекционистского характера, субсидирования, тарифных стимулов, на все это та же Укртатнафта жаловалась в Минэкономики, жалоба была отклонена.
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