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У Мінекономіки прокоментували
зупинку поставок бензину з...

У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 19:50

У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка на своїй сторінці в Facebook.

Дивися повний текст У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 21:57

Re: У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з

У відповідь на інформацію про припинення постачання білоруського бензину в Україну, ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку.

Останні роки залежність від поставок білоруського бензину на українському ринку становила близько 50%. При цьому ПАТ «Укртатнафта» забезпечувала внутрішній ринок бензинів до 43%.

З урахуванням можливості збільшити переробку на ПАТ «Укртатнафта» майже вдвічі, дефіциту бензинів на ринку не виникне.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 28 тра, 2021 22:51

О! Пошла жара! Будьте рациональными, не поддавайтесь панике, уже как на Титанике)))
astatempo
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 00:25

Re: У Мінекономіки прокоментували зупинку поставок бензину з

  unicdima написав:ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку.

Может https://ukrtatnafta.com/news_ru но вопрос а откуда нефть на переработку брать? Ну и собственно цена какая? И почему до сих пор не заняла рынок в место лукашенковского бензина? Ведь что то ей мешает..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 11:35

Джон, а тут как в анекдоте - "мыши, идите к черту - я не тактик, я стратег".
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:36

  Джон написав:
  unicdima написав:ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку.

Может https://ukrtatnafta.com/news_ru но вопрос а откуда нефть на переработку брать? Ну и собственно цена какая? И почему до сих пор не заняла рынок в место лукашенковского бензина? Ведь что то ей мешает..


Как где? Там же где природный газ, электричество, удобрения и т.д.,короче поможем одному из основных торговых партнеров обогнать Китай и стать номером один для Украины по товарообороту :)
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 29 тра, 2021 12:47

  Джон написав:
  unicdima написав:ПАТ «Укртатнафта» заявляє, що може повністю забезпечити нестачу білоруського бензину на внутрішньому ринку.

Может https://ukrtatnafta.com/news_ru но вопрос а откуда нефть на переработку брать? Ну и собственно цена какая? И почему до сих пор не заняла рынок в место лукашенковского бензина? Ведь что то ей мешает..

Нефть взять не проблема, это не бензин.
Белорусские НПЗ имеют государственную поддержку протекционистского характера, субсидирования, тарифных стимулов, на все это та же Укртатнафта жаловалась в Минэкономики, жалоба была отклонена.
unicdima
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