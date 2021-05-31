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Прикордонники зупинили на
кордоні з Польщею коробки,...

Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 18:06

Може віз не перший раз, і тільки тепер попався?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 18:07

Загалом, шкода чувака...
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Пон 31 тра, 2021 22:48

  vitaliy_berdinskikh написав:За какие-нибудь смешные 100 фунтов эту сумму можно было бы перевести в украинский банк. Ну или посто задекларировать и вообще не платить ни копейки.

Швидше за все, людина працювала за кордоном нелегально, тому переказувати гроші через банк - так собі ідея. Ця сума 100% би потрапила під фінмоніторинг, і пояснити її походження було би складно. В наші банки великі (і не тільки) гроші нести взагалі небезпечно. Мені раз перевели на рахунок з-за кордону $112, так банк затримав переказ через незаповнене поле "Призначення платежу", змусив прийти у відділення і пояснювати, що це за гроші і звідки вони.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 05:02

Шкода мужика. Виходячи з того, як були упаковані купюри та написані номери в кружочках на конвертах, то перевозив кревні наших заробітчан. Важко тепер буде з людьми розрахуватися.
mikhail_kotsovskiy
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 06:43

Re: Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...

del
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 01 чер, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 06:46

Re: Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...

  NetSerpent написав:. Мені раз перевели на рахунок з-за кордону $112, так банк затримав переказ через незаповнене поле "Призначення платежу", змусив прийти у відділення і пояснювати, що це за гроші і звідки вони.

Коли сам собі перечисляеш з закордону - таких питань не задають (банки).
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 07:29

Re: Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...

  mikhail_kotsovskiy написав:Шкода мужика. Виходячи з того, як були упаковані купюри та написані номери в кружочках на конвертах, то перевозив кревні наших заробітчан.
Если это так то и мужик, и заробитчане наказаны за хитрожопость-на-пустом-месте: не было никакой нужды пересылать деньги именно так, чай не плата за наркотрафик.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 12:18

Он мог спокойно задекларировать и провести законно. Возможно были бы вопросы от налоговой.
zalex71
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Повідомлення Додано: Вів 01 чер, 2021 16:01

Re: Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...

  zalex71 написав:Возможно были бы вопросы от налоговой.

Не было б - налоговая не получает информацию с таможни.

Вопросы могли быть у банка если бы он понёс это в банк - сумма выше лимита обязательного финмона, а документов на наличку у него скорей всего нет. Но даже если бы он положил деньги в банк - банк тоже не передаёт информацию в налоговую.
vitaliy_berdinskikh
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  #<12
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