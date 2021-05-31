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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 31 тра, 2021 22:48
Швидше за все, людина працювала за кордоном нелегально, тому переказувати гроші через банк - так собі ідея. Ця сума 100% би потрапила під фінмоніторинг, і пояснити її походження було би складно. В наші банки великі (і не тільки) гроші нести взагалі небезпечно. Мені раз перевели на рахунок з-за кордону $112, так банк затримав переказ через незаповнене поле "Призначення платежу", змусив прийти у відділення і пояснювати, що це за гроші і звідки вони.
Додано: Вів 01 чер, 2021 05:02
Шкода мужика. Виходячи з того, як були упаковані купюри та написані номери в кружочках на конвертах, то перевозив кревні наших заробітчан. Важко тепер буде з людьми розрахуватися.
Додано: Вів 01 чер, 2021 06:43
Re: Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...
del
Востаннє редагувалось vladus17 в Вів 01 чер, 2021 13:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 01 чер, 2021 06:46
Re: Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...
Додано: Вів 01 чер, 2021 07:29
Re: Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...
Если это так то и мужик, и заробитчане наказаны за хитрожопость-на-пустом-месте: не было никакой нужды пересылать деньги именно так, чай не плата за наркотрафик.
Додано: Вів 01 чер, 2021 12:18
Он мог спокойно задекларировать и провести законно. Возможно были бы вопросы от налоговой.
Додано: Вів 01 чер, 2021 16:01
Re: Прикордонники зупинили на кордоні з Польщею коробки,...
Не было б - налоговая не получает информацию с таможни.
Вопросы могли быть у банка если бы он понёс это в банк - сумма выше лимита обязательного финмона, а документов на наличку у него скорей всего нет. Но даже если бы он положил деньги в банк - банк тоже не передаёт информацию в налоговую.
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