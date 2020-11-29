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Android 12 спростить обмін контентом між користувачами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 02 чер, 2021 23:20
Пропонуємо до обговорення:
Іноді користувачеві смартфона буває важко поділитися посиланням, фото або іншим контентом зручним йому способом. Натискаючи кнопку «Поділитися» в різних додатках, він отримує різний результат і різні набори доступних програм, т. Н. «Share Sheets». І Google має намір покласти цьому край.
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Додано: Сер 02 чер, 2021 23:20
так это плохо... андроид скоро вообще захочет щапретить установку сторонних приложений не из play market и не дает покоя слава apple?
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