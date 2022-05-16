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Олімпіади та освіта форумчан
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Форум Освіта в Україні та світі. Обговорюються питання освіти: куди піти вчитися на фінансові спеціальності, ліцеї, коледжі, вузи, а також обговорення тренінгів, семінарів та курсів, навчання, MBA, друга фінансова освіта.
  #<1 ... 26272829
Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:23

Re: Олімпіади та освіта форумчан

  Hotab написав:Ну а тут може і хотів би когось пощипати:

:mrgreen: най буде

  Hotab написав:«Так а ви, Ірина, в 10-му класі відвідували укр.літературу, не бунтували, чи що?» 😅

Я була дуже чемна, не те що зараз :oops:
А бунтувала на предметах алгебри, геометрії, пізніше нерви мені тріпала вища математика, теорія ймовірності. В душі розуміла емоції Нобеля...
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 15:54

Ірина_

теорія ймовірності.


Почекайте, теорія ймовірності точно у ВУЗі була, не в 11 класі? Я вже забув де вивчав.

Ще памʼятаю (але це вже у ВУЗі) дівний предмет ОТПР (основи теорії прийняття рішень). Досі хотів би дізнатись, це предмет для загальної бази бакалавратного диплому, чи він є профільним в якихось професіях?
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:05

Re: Олімпіади та освіта форумчан

Hotab написав:Ірина_

теорія ймовірності.


Почекайте, теорія ймовірності точно у ВУЗі була, не в 11 класі? Я вже забув де вивчав.

Ще памʼятаю (але це вже у ВУЗі) дівний предмет ОТПР (основи теорії прийняття рішень). Досі хотів би дізнатись, це предмет для загальної бази бакалавратного диплому, чи він є профільним в якихось професіях?
Теорвер то вже в ВУЗі. В 11 класі навіть в фізмат ліцеї в нас не було, щоправда, в ліцеї в 11 класі всі пари з математики (у нас були саме пари, по два урока підряд) ми готувалися до вступних іспитів, розвʼязували задачі для вступників
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 16:18

  Hotab написав:Ірина_

теорія ймовірності.


Почекайте, теорія ймовірності точно у ВУЗі була, не в 11 класі? Я вже забув де вивчав.

Ще памʼятаю (але це вже у ВУЗі) дівний предмет ОТПР (основи теорії прийняття рішень). Досі хотів би дізнатись, це предмет для загальної бази бакалавратного диплому, чи він є профільним в якихось професіях?

Скоріше в ліцеях можуть викладати, в школах сумніваюся.
У мене був в університеті, не профільний. Не пригадаю скільки, але точно не багато годин того пекла
Ірина_
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