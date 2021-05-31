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ПФУ в майбутньому втратить
сенс через величезний...

ПФУ в майбутньому втратить сенс через величезний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 чер, 2021 07:41

ПФУ в майбутньому втратить сенс через величезний...

Пропонуємо до обговорення:
Через збільшення дефіциту Пенсійного фонду через 10-15 років його існування втратить сенс.

Дивися повний текст ПФУ в майбутньому втратить сенс через величезний дефіцит, - експерт.
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