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У «Борисполі» прикордонники
виявили в іноземця діамантів...

У «Борисполі» прикордонники виявили в іноземця діамантів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:13

У «Борисполі» прикордонники виявили в іноземця діамантів...

Пропонуємо до обговорення:
Прикордонники виявили у столичному аеропорту в одного з пасажирів діаманти на 1 мільйон гривень.

Дивися повний текст У «Борисполі» прикордонники виявили в іноземця діамантів на мільйон гривень (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:13

А нацепил-бы всю эту ботву на себя - ничего-ббы ему не было...
panzershreck1921
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